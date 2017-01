En el abandono jardín Cantador

OSVALDO GARCÍA LEDESMA Publicada el

El Jardín del Cantador, considerado el más grande e importante de la Zona Centro del municipio, está abandonado por las autoridades municipales, lo que ocasiona que jardineras, prados, fuentes y zonas donde había pasto y plantas, hoy no existan más y ahora luce sin vida.



En recorrido de AM Express por el sitio, luego de denuncias vía telefónica de usuarios y vecinos, se verificó el abandono y deterioro en que se encuentra.



Los pradosde l interior y las jardineras asemejan más bien a un paisaje desértico, no a un jardín, el pasto ha desaparecido y los árboles lucen en mal estado, por falta de mantenimiento.



Incluso, hay zonas como las jardineras que se ubican en toda la barda perímetral, las cuales lucen completamente secas y sin plantas ni vegetación alguna, mientras el resto de las plantas muestra un aspecto de resequedad.



Cientos de ejemplares de azucena floreada, que alguna vez formaron una alfombra verde en el lugar, están a punto de perecer, precisamente por la falta de labores de mantenimiento, además de que muchas de ellas sólo conservan su tallo.



Quienes de manera frecuente acuden a este espacio, ya sea para labores de esparcimiento y hasta de tipo deportivo, lamentaron el abandono y cuestionaron que las autoridades carezcan de un plan para brindar mantenimiento al lugar.



“Desde el año pasado el jardín está así, seco y abandonado. Yo tengo varias semanas viniendo por aquí en las mañanas y en todo este tiempo no he visto que, por lo menos, lo rieguen”, dijo Ángeles Salazar, quien se ejercita por las mañanas, en medio de un panorama desolador.



El abandono del lugar, también está ocasionando que la gente lo deje de frecuentar, pues como explicaron, resulta muy incómodo ir a un jardín para pasar un buen rato, entre la vegetación y resulta que no hay plantas y los prados no son más que tierra suelta.



La última ocasión en que el Jardín del Cantador recibió labores de conservación y mantenimiento fue en el trienio 2009-2012, cuando se llevaron a cabo las labores de cambio de piso y rehabilitación integral.



Los mismos usuarios refirieron que además de lo anterior, por la noche el sitio ha perdido atractivo, ya que el alumbrado público no es suficiente y hay áreas que lucen oscuras, lo que puede generar problemas de inseguridad para quienes acuden.