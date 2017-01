Exigen acciones a alcalde frente a gasolinazo

SAÚL CASTRO Publicada el

El colectivo ciudadano “Guanajuato Despertó”, le pidió al alcalde de la capital, Édgar Castro Cerillo, no autorizar el incremento a la tarifa del transporte público y seguir solicitando al Gobierno del Estado liberar la caseta de cobro.



La reunión con los 20 integrantes del colectivo “Guanajuato Despertó” con el alcalde se realizó en el Palacio de Gobierno, en donde le manifestaron que el alza al precio de los combustibles ha afectado en la economía familiar, al subir en cascada los precios en la canasta básica.



Por esta razón pidieron que no permitiera el alza al pasaje del trasporte público.



Piden cumplir promesa



Otro de los temas que también le solicitaron al Castro Cerrillo es que cumpla la promesa de campaña de liberar la caseta de cobro, ya que está dentro del municipio



Castro Cerrillo les explicó que él sigue insistiendo en que el Gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, libere la caseta, pero que no está en sus facultades liberarla.



“Hay un nivel que es el estado. Y es el señor gobernador el que le debe dar la instrucción a su Secretaría de Finanzas, de ver de qué otra manera se puede fondear algo que ya se pagó”.



Aseguró qué ha realizado varias gestiones y que gobierno del estado le ha dado alternativa, pero “yo insisto, y se ha dado alternativas, pero cuál es la mía, que se quite la caseta”, puntualizó.



Informó que en los últimos 3 años el gobierno de Márquez ha recaudado por el cobro de la caseta más de 457 millones de pesos, y “que esa carretera por lo cual se construyó, ya se pagó como diez veces”, señaló Castro Cerrillo.



La reunión terminó con un pliego petitorio de las exigencias del pueblo guanajuatense que le hicieron saber al Presidente Municipal.



No autorizar el aumento a la tarifa en el precio del transporte urbano público de Guanajuato; pronunciación a favor del desafuero del ciudadano Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; pronunciación y gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se revierta la imposición al impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS), de los combustibles; pronunciación ante el Congreso de la Unión, para la abrogación de las leyes de la Reforma Energética y la gestión para la liberación inmediata de la caseta de cobro del la autopista Guanajuato-Silao.



Culpa a Ayuntamiento de atraso



Los atrasos en los rubros de transporte, limpia, seguridad, reglamentos, entre otos de la Administración Municipal, es porque el Órgano de Gobierno no está comprometido con la sociedad, aseguró el Édgar Castro Cerrillo.



El alcalde lo denunció ante el Colectivo “Guanajuato Despertó”, cuando lo cuestionaban sobre el mal servicio de la Administración y que no veían avances.



“Yo a diario pongo lo mejor de mí y hecho pronunciamiento muy claros a mí equipo de trabajo...Para muchos es venir a decir, ha pues es el Presidente, pero también existe un órgano de Gobierno, que lo conformamos quince personas. Y como Órgano de Gobierno debemos ir en la misma sintonía, pero sin protagonismos, activos, a trabajar, no a grillar”, expresó Castro Cerrillo.



Comentó que “no sólo estar aquí enfrente, en el arbolito de la grilla que lo llamamos. Ahí pasando y diciendo, mira que acabo de ver y pregúntenle al presidente de esto y del otro”, criticó el alcalde.



Explicó que el Presidente no puede canalizar recurso económicos sino pasan por una Comisión y aprobados por el Plano del Ayuntamiento.



Señaló que “si el Órgano de Gobierno no está comprometido y no está apoyando al Presidente Municipal, entonce hay otro tipo de intereses que frenan el actual del Presidente”, insistió Édgar Castro.



Para terminar el alcalde dijo que Órgano de Gobierno critica, pero no propone.