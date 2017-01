Fue asesinado a golpes embolsado

REDACCIÓN Publicada el

El hombre encontrado en las inmediaciones del Monte de San Nicolás murió por traumatismo craneoencefálico, presuntamente por los golpes que recibió.



Como se informó, el pasado domingo, alrededor del mediodía, policías municipales recibieron un reporte de que debajo del puente que comunica a la comunidad se encontraba un cuerpo envuelto en cobijas y bolsas de plástico.



Fue necesaria la presencia de Protección Civil y bomberos para rescatar el cadáver.



La Procuraduría General de Justicia dio a conocer que el cadáver aparentaba de 33 a 45 años y que la causa del fallecimiento fue un traumatismo craneoencefálico con fractura múltiple de cráneo provocada por golpes que recibió.



Tambien indicaron que aún no se ha establecido la identidad del fallecido y que elementos de la Agencia de Investigaciones Criminales (AIC) especializados en homicidios ya trabajan en las investigaciones para esclarecer los hechos.



El director general de Seguridad Ciudadana Christian Ortiz Muñiz, indicó que los reportes de personas desaparecidas que se tiene en la dependencia no coinciden con las características físicas del desaparecido.



“En este momento no tenemos reporte de personas no localizadas”.