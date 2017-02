Denuncian extorsión en redes sociales

ROBERTO GODÍNEZ Publicada el

Usuarios de la red social Facebook, denunciaron públicamente que los delincuentes que presuntamente realizan fraudes a nombre de los usuarios originales, las víctimas depositan dinero en alguna sucursal de Oxxo para ayudar a amigos sin que eso sea verdad.

"Dos de mis amigas, recibieron un mensaje de Messenger, supuestamente mío (con mi foto de perfil), solicitando tres mil pesos con urgencia y les pidieron depositar el dinero por Oxxo a una cuenta de Banamex", explicó la usuario Nora.

Así mismo la usuaria de Facebook explicó en su mensaje a sus contactos que "Al querer "contactarme" mis dos amigas por teléfono, una persona les contestaba que no tenía el celular disponible en ese momento".

"Por favor en caso de duda, no actúen (hacer depósitos de dinero) hasta no hablar personalmente con la persona, robada, secuestrada o con una necesidad tan urgente, no entren en pánico y actúen con mucha cautela", dijo la usuaria de Facebook.