Llaman a frenar 'gasolinazos'

JULIETA ORTIZ

Aunque no recibir la aportación del IEPS dejaría al Municipio sin 17 millones de pesos, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez aseguró que apoyarán la decisión de que no se den más gasolinazos.



Señaló que aún existe incertidumbre ante los incrementos de precios de los combustibles, pues se habla de dos fechas para dar los gasolinazos.



“Ojalá que puedan dar marcha atrás, para todos creo que sería muy benéfico, aunque se habla de una cantidad menor, ya con el gasolinazo inicial creo que ya con eso tenemos, yo me sumaría a las voces que solicitan que se frene el alza a las gasolinas”, dijo.