Piden vigilar aumentos en la canasta básica

IVONNE MANCERA Publicada el

El incremento de hasta el 70 por ciento de los productos de la canasta básica no ha sido regulado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dando un fuerte golpe al bolsillo de los trabajadores.



El secretario general de la CTM (Confederación de Trabajadores Mexicanos), Roberto Palacios Pérez, exigió que la institución ponga atención en estos incrementos, pues muchos se han ‘escudado’ en el aumento del costo de las gasolinas para dejar los precios ‘por las nubes’.



“Con este gasolinazo el salario que se pronunció para inicios de año se pulverizó por los incrementos a la canasta básica, hay una total anarquía de precios en el mercado, cada quien vende como quiere y al precio que quiere, y a la Profeco no la vemos en ningún lado, las básculas que se venden gramos en lugar de kilos, no hay control como en años anteriores”, señaló.