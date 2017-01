Se quejan vecinos en Abasolo

REDACCIÓN | Abasolo, Gto. Publicada el

Comerciantes vecinos encargados del comite de vigilancia de la obra que se esta realizando en la calle Lerdo de la zona Centro de Abasolo señalan que no se han estado cumpliendo los acuerdos notariados que se firmaron.



Comentan que desde el mes de diciembre tuvo que haber sido entregada la obra y no va ni el 90 por ciento.



Ademas señalan que por parte de los contratistas no se les ha estado pagando por lo que ya no han seguido los trabajos.



Respecto a la inatalación subterranea de la corriente electrica y telefónica comentaron que no existe ningun avance y exigen que el secretario del H. Ayuntamiento los atienda y le de agilidad a la obra.

Es ni el 80 por ciento hay de favor para que le modifiquen.