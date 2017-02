Visualizan posicionar recinto municipal

JULIETA ORTIZ Publicada el

Posicionar el Inforum Irapuato dentro de los 10 centros de exposición más importantes del país y atraer mejores eventos a nivel internacional, son algunos de los objetivos del relanzamiento del recinto, que ya es propiedad municipal.

El crecimiento exponencial que ha presentado Irapuato en los últimos años, sumado a la inversión hotelera y de servicios, así como la ubicación privilegiada, hicieron necesario el cambio del recinto para atraer eventos de toda índole.

El alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, indicó que desde la municipalización del Inforum se creó un área de oportunidad para cambiar la imagen y los servicios que ofrece este centro de exposición, en beneficio de la economía local.

“Cuando iniciamos las gestiones para la municipalización del Inforum, tuvimos ante nosotros un gran reto, este recinto es fundamental para el desarrollo económico de nuestra ciudad; porque yo veo que las áreas de turismo, economía, inversión puedan seguir se desarrollando”, dijo.

Este lugar cuenta con 10 mil metros cuadrados de exhibición bajo techo, 2 pabellones al aire libre con columnas de 4 mil 233 metros cuadrados, 1 salón de 2 mil 346 y otro de mil 887 metros cuadrados sin columnas, un centro de espectáculos con capacidad para 6 mil personas, 60 mil metros cuadrados para exposiciones al aire libre.

“Irapuato es la ciudad con mayor dinamismo económico no sólo de Guanajuato, es de las primeras 5 de todo el país, ciudades medias que no son capital, pensamos una vez tomada la decisión, que no debía ser el Gobierno Municipal quienes encabezaran los esfuerzos, sino ciudadanos”, refirió.

Ortiz Gutiérrez destacó que con 4 millones de visitantes y una derrama económica de 156 millones 456 mil pesos en 10 años, es lo que ha llevado al Inforum ser considerado dentro de los 15 mejores recintos en su tipo a nivel nacional.

Asimismo comentó que buscan que el Inforum Irapuato, lugar en el que se han invertido mil 500 millones de pesos en su construcción, sea autosustentable y que los recursos que ingresen vayan a obras de mejora de su infraestructura.