Dieta ‘vegana’ no es recomendable

EMMANUEL CHÁVEZ Publicada el

Ya sea por creencia, simpatía con los animales o por seguir el ejemplo de famosos, no ingerir carne ni alimentos de origen animal tiene una tendencia que se ha visto incrementada durante los últimos años.



Según la nutrióloga del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), Karla Cecilia Durán, lo anterior llega a ser alamarmante, sobre todo cuando se adopta esta dieta por una simple tendencia.



“Cuando la gente se hace vegana debido a su religión saben cómo hacerlo correctamente. Saben cómo compensar lo que no consiguen al no ingerir carne”.