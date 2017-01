Sin recursos para migrantes deportados

YAJAIRA GASCA Publicada el

Pese a que el Gobierno del Estado promueve a través del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias promueve programas de apoyo para los migrantes que pudieran ser deportados o que decidan regresar de forma voluntaria de Estados Unidos, hasta la fecha no se le ha asignado a la dependencia recursos extraordinarios para este fin.



La directora del Instituto de Atención al Migrante, Susana Guerra Vallejo y el presidente del Consejo de Migrantes, José Guadalupe Barcena, se reunieron con diputados del Partido Acción Nacional (PAN) para hablar sobre las acciones que se emprenden en el tema de migración luego de las políticas migratorias implementadas por el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Sin embargo, la titular del instituto aceptó que hasta ahora el Gobierno del Estado no ha destinado recursos extraordinarios para atender a los migrantes que pudieran ser deportados o que decidan regresar de forma voluntaria al estado.



“Estamos dimensionando y canalizando a través del presupuesto con el que contamos hoy día para atender las áreas de mayor vulnerabilidad y donde podamos requerir de mayores apoyos. Tenemos la instrucción del gobernador de canalizar el recursos que tenemos y lo que nos haga falta se lo haremos llegar, pero que tengamos como prioridad el tema de proyectos productivos”, explicó la funcionaria estatal.



Indicó que de manera prioritaria se han delineado acciones en materia de salud, educación y vivienda, en el primer tema se promoverá que las personas que lleguen de los Estados Unidos puedan acceder al Seguro Popular aunque no tengan documentación necesaria para su registro.