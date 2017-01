Dan libertad a ex funcionario de Duarte

EL UNIVERSAL | VERACRUZ, VERACRUZ Publicada el

El ex director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Leonel Bustos Solís, fue puesto en libertad al exhibir la garantía exigida por el juez que lleva su caso.



El ex funcionario enfrentará en libertad las acusaciones en su contra por un presunto desvío de recursos públicos por el orden de los dos mil 300 millones de pesos.



El pasado 20 de enero, una juez de control dictó prisión preventiva en contra del ex funcionario duartista por seis meses por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de los programas Seguro Popular y Oportunidades; sin embargo, exhibió la garantía económica impuesta por el juez y obtuvo su libertad.



A partir de ahora deberá acudir cada dos semanas al penal de Pacho Viejo a firmar ante el juez mientras se lleva su caso.



Al ex funcionario estatal, la Fiscalía General del Estado lo señaló de los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado y tráfico de influencias con un supuesto daño patrimonial de dos mil 300 millones de pesos.



De acuerdo con la investigación ministerial, Bustos Solís supuestamente transfirió de manera irregular recursos del Seguro Popular y de Oportunidades a las arcas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, cuyo titular era Mauricio Audirac.



Debido a que el ex servidor público cuenta con cerca de 20 millones de pesos en tres cuentas bancarias, la juez consideró que existía el riesgo de que pudiera fugarse, por lo cual determinó prisión preventiva.