Dan luz verde en Coahuila a coaliciones electorales

El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) aprobó dos coaliciones electorales, una parcial de siete partidos políticos encabezada por el PRI y otra de formal total de cuatro institutos, liderada por el PAN.



De esta última coalición se avaló la salida del Partido de la Revolución Democrática (PRD), por lo que éste contenderá solo en las elecciones del domingo 4 de junio, cuando los coahuilenses renovarán la gubernatura, alcaldías y diputaciones.



En la sesión que duró tres horas, los siete consejeros aprobaron por unanimidad de votos la coalición parcial entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal), Socialdemócrata Independiente (SI), Joven (PJ), De la Revolución Coahuilense (PRC) y Campesino Popular (PCP).



Estas siete formaciones disputarán la gubernatura, 15 diputaciones uninominales locales y 37 de los 38 ayuntamientos, la excepción es para el municipio de Hidalgo, donde el tricolor postulará solo a un candidato.



El IEC también avaló la coalición total “Alianza Ciudadana por Coahuila”, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Unidad Democrática de Coahuila (UDC), Encuentro Social (PES) y Primero Coahuila (PPC).



Después de dar luz verde a las alianzas, los consejeros desecharon la solicitud del Partido Socialdemócrata Independiente (SI) y el Joven (PJ) que querían disputar dos ayuntamientos, General Cepeda y San Pedro de las Colonias, porque no cumplían con el requisito de equidad de género que ordena la ley electoral local.



Este punto de la paridad, que pide que el 50% de los candidatos sean hombres y el otro 50% mujeres, estuvo a punto de provocar un debate por el comentario del representante del Partido de la Revolución Coahuilense (PRC), Francisco Botello Medellín, quien afirmó que las mujeres no estaban preparadas para ocupar puestos de elección popular.



Patricia Yeverino, del Socialdemócrata Independiente (SI), le increpó y le habló de lo que hacen las mujeres para capacitarse en cuestiones políticas, hasta que Botello Medellín rectificó, arguyó que no se había explicado bien, pues realmente lo que quiso decir es que hay mujeres que no quieren participar en las contiendas comiciales.



Finalmente, el dictamen de la paridad de género para la disputa de los 38 ayuntamientos y los 16 distritos locales fue autorizado por todos los integrantes del Consejo General del IEC.



Otros asuntos avalados fueron el proyecto de acuerdo propuesto por la Comisión de Organización Electoral respecto a la documentación y material electoral para las elecciones, previa validación del Instituto Nacional Electoral (INE) y la creación del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos.



También se aprobaron el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la designación del “Ente Auditor”, la ubicación de los centros de acopio y transmisión de datos y el proceso técnico operativo para la instrumentación y operación del PREP para la jornada comicial.