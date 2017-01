Asesinan a dos hombres y dejan a dos lesionados

REDACCIÓN | Acámbaro Publicada el

Dos hombres fueron asesinados y dos más resultaron lesionados en un ataque a balazos ocurrido mientras viajaban a bordo de una camioneta por el camino que conduce a la comunidad Chamácuaro, en el municipio de Acámbaro.



Los hecho se registraron alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando habitantes de dicha comunidad reportaron a la central de emergencias 911 que los tripulantes de una camioneta habían sido agresidos frente al plnatel del SABES.



Al lugar llegaron elementos de Seguridad Pública y paramédicos, quienes al revisar a los hombres de la camioneta, se dieron cuenta que dos ya no presentaban signos vitales.



Otros dos estaban heridos y los trasladaron al Hospital General de Acámbaro.



Posteriormente se acordonó la zona y arribó personal de la Unidad de Investigación Especializada de Homicidios, quienes dieron fe de dos hombres sin vida en la parte trasera de una camioneta marca MAZDA CX 5, gris, con placas de circulación del estado de Querétaro.



Respecto a los dos lesionados, uno es un hombre de 27 años, a quien reportan grave debido a un impacto de arma de fuego en el tórax y otro en el tobillo; mientras que la otra persona tenía una herida de bala pero no de gravedad, por lo que no quedó hospitalizado.



Los dos cadáveres fueron levantados por la unidad del Semefo y los trasladaron a la ciudad de Celaya donde se les practicará la necropsia de ley.