Laura G ni sabía que estaba embarazada

Laura G dice que si bien se casó embarazada, ese no fue el motivo por el que llegó al altar junto a su ahora esposo Nazareno Pérez Brancatto.



La popular conductora relató a EL UNIVERSAL que se enteró que estaba embarazada un día antes de su boda y que al momento de saberlo tenía un mes, noticia que la llenó de felicidad y por ello no dudó en contarle la noticia a los presentes a su enlace matrimonial.



“Desde que éramos novios Nazareno y yo hablamos de tener hijos y los queríamos, no esperábamos que fuera en ese momento pero nos hizo felices, lo difícil fue no contarles a todo el mundo que seríamos padres, el médico nos recomendó aguardar los tres meses reglamentarios”, comentó.



Ahora que está por entrar al cuarto mes de gestación, Laura adelantó aunque en un inicio el médico les había dicho que tendrían a un niño, este martes durante su consulta médica les revelaron que será niña.



“Nos dijeron que era niño pero ayer que me hicieron el ultrasonido en 3D nos dijeron que será niña y a nosotros nos tomó por sorpresa pero estamos contentos”, explicó.



Los futuros padres aún no tienen nombre para su futura hija pero algo si saben y eso es que la nueva integrante de su familia sólo tendrá un nombre.



“Queremos un nombre con el que nos identifiquemos los dos y no como yo que me llamo María Sonia Laura González Martínez, eso me causó un poco de problemas de pequeña, queremos que sea solo uno”, detalló.



A la par de su nueva faceta como madre, Laura se encuentra a unos meses de lanzar su portal de internet dedicado a las madres y los cuidados que tiene que tener con sus hijos.



En este portal la conductora adelantó escribirán sus amigas que han sido madres así como su propia progenitora.



“La idea es que sea un lugar de consulta para todas las madres primerizas y para aquellas que ya son experimentadas puedan contarnos su experiencia”, añadió.