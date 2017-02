Laura G revela que está embarazada

EL UNIVERSAL Publicada el

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de televisión Laura G informó que está embarazada de una niña.



"Hoy les quiero compartir una de las noticias que me ha llenado de más alegría y felicidad en mi vida: ¡Voy a ser mamá!", escribió Laura, quien acompañó su mensaje con una fotografía de su pancita.



"Dicen que cuando deseas y quieres tanto algo, tratas de protegerlo a toda costa y eso es justo lo que Nazareno y yo decidimos, mantener la noticia en familia, hasta que el Doctor nos permitiera compartirlo (pasando 3 meses) y gritarlo a los cuatro vientos. Y aquí me tienen compartiéndoles esta hermosa faceta de mi vida", dice parte del mensaje.



En diciembre, la conductora de 31 años también usó sus redes sociales para dar a conocer su enlace matrimonial.



"Unos días antes de nuestra boda nos enteramos de que seriamos papás. No podíamos dejar de llorar de la felicidad y de imaginarnos el futuro que se comenzaba a formar delante de nosotros. Al instante comenzamos a contar los días para tenerlo en nuestros brazos, aprendiendo, leyendo, documentándonos para esta nueva etapa y ahora ya tenemos 15 semanas y estamos sanos, felices y llenos de mucha paz y amor", aclaró.



Laura G también informó que el ocho de marzo lanzará un proyecto a través de www.proyectomamas.tv., el cual busca tratar temas relacionados con la maternidad.



"Junto con esta bella noticia, quiero también platicarles que he decidido compartirles mi embarazo, aprender sobre esta hermosa etapa y ayudar a mamás alrededor del mundo a través de www.proyectomamas.tv.



Se trata de un portal de mamás que será lanzado el 8 de marzo. Muchas mamás se unirán para platicar sus experiencias y yo participaré como mamá primeriza, aprendiendo de ellas y compartiendo mi día a día.



Gracias por estar al pendiente y gracias por sus mensajes tan hermosos… ¡La familia crece!.