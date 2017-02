Atropella a adolescente y huye

REDACCIÓN Publicada el

Una adolescente fue arrollada por un automóvil en la colonia de Noria Alta; el responsable escapó.



El accidente ocurrió cerca de la 1 de la tarde del martes, cuando Valeria, de 14 años, regresaba de la unidad deportiva Juan José Torres Landa, luego de practicar deporte con sus compañeros.



De acuerdo con la versión de testigos, cerca del puente sobre la vialidad que comunica a la Casa Mata, la jovencita trató de cruzar la calle, pero fue atropellada por un auto color gris, cuyo conductor no se detuvo y continuó su marcha hacia la conocida como glorieta de los mineros; dejando en el lugar uno de los espejos laterales, el cual se desprendió tras el impacto contra la adolescente. Un automovilista que observó el incidente persiguió al conductor responsable, pero no logró darle alcance.



Afortunadamente, por el lugar circulaban dos paramédicos en su auto particular, quienes de inmediato le brindaron los primeros auxilios a la menor.