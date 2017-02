Expresan opinión ante el futuro gasolinazo

REDACCIÓN | Carlos Javier Vázquez Publicada el

Ante el próximo incremento de gasolina que se prevé para este 3 de febrero, ciudadanos se oponen.

Se anticipa un incremento adicional de los precios de las gasolinas de 8%, respecto a los de enero de este año, según lo han informado las autoridades federales.

Varios ciudadanos opinaron sobre esta nueva alza de combustible y de cómo les ha afectado, por lo que la mayoría ya ha resentido el primero y coinciden en que deben unirse los ciudadanos para afrontar de la mejor manera esta situación.

A decir de Antonio Cortes "otro gasolinazo nos afecta a todos, principalmente al obrero, es que tenemos menos, ya aumentaron la luz, y el agua, todo, para sobre llevarlo realmente uno se queja y se vuelve a quejar y es lo mismo, el gobernó es el gobierno y tiene el mando que le puede hacer uno".

Por su parte el señor Juan González Silva refirió " está muy mal que la vuelvan a subir a veces no tenemos para comer y luego para pagar otro aumento pues no, si sube la gasolina sube todo, esta critica la solución, de unirnos todo el pueblo, no hay de otra más que aguantar".

José Guadalupe indicó que "al subir la gasolina , va a subir todo otra vez la luz, el agua, se viene más difícil,".

Martin García "con el aumento de la gasolina va aumentar todo y menos para los alimentos básicos, va a estar más canijo si "deporsi" la situación está difícil en la economía y luego con estos precios que ya subieron, por eso la gente está molesta".