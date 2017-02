Rescata Gallegos convivencia de 50 peloteros

AGUSTÍN CERVANTES Publicada el

Pese a que no le fue del todo bien en el partido de las estrellas, Cuco Gallegos, refirió que este 2017 le dejó un gran sabor de boca ese evento, sobre todo por la convivencia que hubo por parte de más de 50 peloteros de la región.



“Nos hacen falta este tipo de actividades más seguido para conocer más a los compañeros de los otros equipos que integran la Liga Regional de Penjamillo…la verdad, el del domingo fue un gran evento”, reveló.



Gallegos pitcheo solo 3 entradas en el primer juego de estrellas y sobre ese tema dijo:”pues no me fue del todo bien, el nivel de los peloteros es bastante bueno… en esta ocasión representé a la Zona Norte, pero gracias a Dios se ganó el juego”.