Arma diputado de MC polémica contra Hugo René 

El diputado del distrito 6 de Movimiento Ciudadano, Augusto Valencia, criticó al diputado de Lagos de Moreno, Hugo René Ruiz Esparza, por no sancionar al ex auditor Alonso Godoy.



A cambio, según publicó el diputado de MC, se aprobó la cuenta pública de 2013, cuando Hugo René Ruiz Esparza era Alcalde Lagos de Moreno, aunque no ofreció pruebas sobre posibles irregularidades.



"Este diputado priista mañoso a querido cambiar la realidad de los mensajes", dijo.



"He estado señalando a los priistas como corruptos", señaló.



Además, el diputado de MC criticó a los gobiernos del PRI.



Incluso, el diputado naranja polemizó aún más cuando señaló que ser de Lagos y del PRI 'es denigrante'.

Ser de Lagos de Moreno y ser priista, seguro debe darles mucha vergüenza







El PRI está destrozando al país — Augusto Valencia (@augustovalencia) February 1, 2017

Ser priista de Lagos de Moreno y twittear a favor del #PRI debe ser "denigrante". Pero ya pronto también sacaremos al PRI de Lagos ✌ — Augusto Valencia (@augustovalencia) February 1, 2017





"Conozco muy bien Lagos de Moreno y se que es tierra de gente honesta que también padece al PRI. Juntos vamos a sacar a los priistas en 2018", publicó en Twitter.

No te dejes engañar por priistas mañosos como @HugoReneOficial También en Lagos de Moreno vamos a sacar pronto a los priistas del gobierno✌ pic.twitter.com/POmH5xLB2k — Augusto Valencia (@augustovalencia) February 1, 2017

Conozco muy bien Lagos de Moreno y se que es tierra de gente honesta que también padece al PRI



Juntos vamos a sacar a los priistas en 2018 pic.twitter.com/hMsp0ydzmm — Augusto Valencia (@augustovalencia) February 1, 2017

"Favor con favor se paga" @HugoReneOficial le regresa el favor al ex Auditor Alonso Godoy‼ Por eso hay tanta corrupción en Jalisco pic.twitter.com/2bLYS5B1om — Augusto Valencia (@augustovalencia) February 1, 2017

También publicó una imagen del priista.

De Lagos de Moreno para el mundo...con ustedes el rey de la limpieza, el paladín del blanqueo, el príncipe de los favores @HugoReneOficial pic.twitter.com/DI9LzPiPY8 — Augusto Valencia (@augustovalencia) February 1, 2017





En respuesta, el diputado Hugo René Ruiz Esparza respondió que está orgulloso de ser del PRI.



"Estoy orgulloso de ser del PRI, pero más orgulloso de ser de Lagos de Moreno. No puedo creer ese tweet!!! @PRI_Jalisco_ @DiputadosdelPRI", indicó en su cuenta oficial el diputado local del Distrito 2.