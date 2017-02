Alertan por robos en la deportiva

DANIEL MARTÍNEZ Publicada el

En lo que va del año, la Comisión Municipal del Deporte tiene registrados 2 robos dentro de las instalaciones de la deportiva Enrique Fernández Martínez.

En la pista de atletismo, estacionamiento y en el perímetro afuera de las instalaciones se han reportado en redes sociales, los casos de robo y engaños de supuestos cuida coches.

“Cuando estuve por subirme al coche un 'vivene viene' se me acercó y sólo le dí diez pesos, me sacó de onda porque ya era tarde y cuando llegué no había nada, ningún viso de que había una persona pendiente, me dijo que era parte de la deportiva pero después pregunté en taquilla y me dijeron que no tenían personal afuera, solo adentro de un señor que lava coches”, explicó Fabiola Guerrero, usuaria de la deportiva.