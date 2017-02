Roban en la ‘deportiva’

DANIEL MARTÍNEZ Publicada el

En el primer mes de año, la Comisión Municipal del Deporte registró dos robos dentro de las instalaciones de la deportiva Enrique Fernández Martínez.

En la pista de atletismo, en el estacionamiento y en el perímetro de las instalaciones se han reportado en redes sociales, los casos de robo y engaños de supuestos cuidacoches.

“Cuando estuve por subirme al coche, un ‘vivene viene’ se me acercó y sólo le di diez pesos, me sacó de onda porque ya era tarde y cuando llegué no había nada, ningún viso de que había una persona pendiente; me dijo que él era parte de la deportiva, pero después pregunté en taquilla y me dijeron que no tenían personal afuera, sólo adentro de un señor que lava coches”, explicó Fabiola Guerrero, usuaria de la deportiva.

En la parte trasera de la deportiva, aseguran que hay robos a coches e incluso a transeúntes, incidentes que ocurren durante la tarde y la noche.

Otro de los casos fue el de Patricia Hernández, quien reportó en Facebook un robo en la pista de atletismo durante un entrenamiento.

“A mi hijo le robaron su mochila; él corre en la pista y de ahí le fue sustraída. Hago un llamado para solicitar a esa persona que por favor regrese los documentos de la cartera, así como las llaves de dos automóviles que estaban dentro; las tarjetas ya fueron reportadas por robo, el dinero no importa, pero los documentos sólo le interesan al titular”, explicó.

De acuerdo a declaraciones de otros usuarios, hay guardis enterados de los robos.

La Comude informó que la empresa de seguridad encargada de la deportiva es externa y cuando hay casos de robo, será esa organización de vigilancia la que repondrá los gastos, al menos en los dos reportes que tiene registrados.

Para evitar el robo de pertenencias dentro de las instalaciones, se instalarán 400 lokers en las tres deportivas más grandes de la ciudad (Antonio “Tota” Carbajal, Luis I. Rodríguez y EFM) para evitar que los usuarios dejen sus artículos sin protección.