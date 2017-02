Se declara listo para volver a la acción jugador de la Fiera

OCTAVIO ZÚÑIGA Publicada el

El colombiano Alexander Mejía ya quiere reaparecer en la Liga MX y aseguró que está para jugar 90 minutos este sábado ante Tijuana.

Después de sufrir una lesión desde la última parte del torneo pasado, el contención aseguró que ya está listo y quiere retomar su nivel lo antes posible para ayudar al equipo a recuperar el buen camino en este Clausura 2017.

“Primero agradecerle a Dios porque han sido días, semanas de angustia por el tema de la lesión, pensábamos que era leve y la verdad fue un poco complicada por el tema de la cirugía que me hicieron pero he tratado por todos lados para estar y es la primera vez que me pasa una lesión que me limita varios meses”, dijo.