El nuevo sistema de justicia penal, a la tv

EL UNIVERSAL Publicada el

Casos basados en la vida real con los que el público pueda identificarse serán el gancho principal para la nueva serie de Canal Once, Juicios Orales, Justicia Diferente.



El público mexicano no conoce sus derechos ni el lenguaje básico para defenderse si tiene un problema jurídico, por lo que la actriz y productora Marcela Pezet buscó que la sociedad se comprometiera más con su país al conocer su propia justicia.



“Yo no soy abogada, yo sé hacer televisión”, dijo. “Siempre estamos en contra de las autoridades y esta reforma es una maravilla. No es lo que hoy va a cambiar la violencia en México, porque no es lo que ofrece ni lo que promete, pero en un futuro sí es lo que nos va a transformar. Tenemos derechos, obligaciones, nos involucra y es un esfuerzo de todos. Me casé con la visión convencida de que podía hacer algo bueno para México, es lo que me impulsaba. Pasé noches sin dormir, había días que estaba desesperaba, tocaba miles de puertas y nadie lo agarraba, fui a todas las televisoras y me preguntaban ¿cuánto dinero vas a traer? Yo, ¿de dónde?”, agregó.



A lo largo de 52 programas conducidos por Ana Paula Cinta buscará acercar a la audiencia con la nueva manera de impartir justicia desde 2008, que de acuerdo al asesoramiento de jueces como Carlos Villegas y Rodolfo Félix, ha facilitado la transparencia y ha alejado a la corrupción entre las autoridades.



“Estábamos hartos de conocer día a día la operación de un sistema basado en la corrupción, la ignorancia y la oscuridad, aunque todavía hay quienes lo añoran. Queremos que la gente se entere que hoy pueden ir a presenciar las audiencias y que los jueces no pueden ya esconder”.



Bajo la mirada del Procurador General de la República, hoy en conferencia de prensa se anunció el estreno para el 9 de febrero a las 20 horas. La directora de Canal Once, Ximena Saldaña, respaldó el proyecto que tuvo cuatro años de creación.



“Buscamos difundir temas de interés para la sociedad mexicana como el nuevo sistema de justicia penal; es importante que los mexicanos conozcamos y que a partir de ello tengamos confianza en su desarrollo, es elemental para que la justicia prevalezca en nuestro país”, expresó.



La dramatización hecha por algunos actores servirán para compactar expedientes kilométricos de noticias bien conocidas por todos que van desde los feminicidios, la extorsión, los secuestros, abusos familiares hasta el robo con o sin violencia.



“Queríamos incluir temas familiares y lo que vivimos al día. No metimos nada de narcotráfico porque aunque nos involucra a todos son casos muy específicos; quería que la sociedad se identificara al saber a lo que está expuesta. No todo es bonito, tenemos crítica al sistema como el abuso de las autoridades.



“Es un pedazo de las historias, también los abogados los hicieron suyos y les pusieron de su ronco pecho. Muchas veces el fallo iba para un lado, los abogados lo llevaron para otro y el juez cambió. Son casos que se han visto en televisión pero no mencionamos los nombres, estados ni involucramos a nadie”, afirmó Pezet.