Aprobar exámenes no es garantía: Secretario

JOSÉ ANTONIO CASTRO MURILLO Publicada el

La aprobación de los exámenes de control y confianza por parte de los elementos de corporaciones municipales no garantizan que sean incorruptibles, admitieron directivos municipales de seguridad, tras el nuevo caso de un uniformado detenido en comisión de delitos.



En entrevista para am, el Secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña, detalló sobre el caso más reciente, del oficial de Tránsito, José Guadalupe Bueno, detenido este lunes mientras participaba en el robo a una bodega de calzado, “el elemento presentaba una incapacidad, muy seguramente no tiene sus controles del año pasado, hay que revisar el tema”, expuso.



El funcionario añadió que “el Consejo de Honor y Justicia será quien le dé seguimiento al tema”, pero afirmó que, “no vamos a permitir ningún hecho de corrupción”.



Cuestionado sobre los anteriores casos de policías detenidos por su participación en ilícitos, y si habían aprobado los exámenes de control y confianza, el Secretario detalló que, “algunos habían pasado, otros estaban en tiempo de su vigencia y otros estaban por asistir”.