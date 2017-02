Asteriscos

*** ENERO ROJO



El mes de enero fue histórico para León con 32 homicidios dolosos. Más rojo que nunca. El alcalde Héctor López y el gobernador Miguel Márquez están obligados a dar respuestas prontas y efectivas.



*** OSORIO Y LA ESTRATEGIA



En noviembre el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó en Irapuato una reunión de Seguridad Nacional para arrancar una estrategia para bajar los homicidios en 50 municipios.



*** UNA REVISADITA



Entre esos 50 violentos están Irapuato, Celaya y León. Las autoridades municipales, estatales y federales, tendrán que darle una revisadita a su estrategia que a todas luces nomás no les funciona.

***MÁS DELITOS, MENOS DINERO



En León hay un deterioro de los índices delictivos, en particular de los homicidios dolosos. Para complicar las cosas desaparece el Programa Nacional de Prevención del Delito de la Segob (Pronapred) por el que en 2016 se etiquetó para León 36 millones de pesos, además de la reducción del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de los Municipios (Fortaseg) en León de 103 millones a 70 millones.



*TRANQUILOS, PERO...



El alcalde Héctor López Santillana y el secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña, se dicen tranquilos porque el Municipio tiene finanzas sanas para sortear la reducción de fondos federales, pero no deja de preocupar cualquier peso menos para equipamiento, tecnología y prevención. Además el Alcalde tiene pendiente presentar su plan anual estratégico ante la Mesa Ciudadana de Seguridad.



*FIDEICOMISO, YA



Lo que será un respaldo importante es el Fideicomiso de Seguridad Ciudadana para el que están presupuestados 50 millones de pesos del Municipio y 50 millones de pesos del Estado, y las aportaciones que pueda ir sumando la iniciativa privada, que asegura que sí le entra... pero con calma. Lo que todavía no dicen es quiénes serán los integrantes del Comité del Fideicomiso, y arrancarlo ya.



*INVERSIÓN DEFINIDA



La presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, Rocío Naveja Oliva, promete que ya no tardan. Lo que sí aseguran que ya está perfectamente definido son las tres líneas estratégicas en las que se invertirá: crear la Dirección de Capital Humano, Inteligencia Policial y la Prevención del Delito.

***AJUSTES RURALES



A la salida de don Javier Usabiaga Arroyo de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural del Estado a partir del 1 de octubre de 2016, y la llegada del nuevo titular, Paulo Bañuelos Rosales, como es natural le siguieron algunos ajustes de personal de primer nivel, pero también operativo. Y no se sabe qué tantos más sigan. Cada paso confirmará o negará lo que se comenta: que se trata de apuntalar la aspiración “dieguista”.



*EL DESGASTE



La salida de Usabiaga Arroyo bien sabemos que no se dio en malos términos con el gobernador Miguel Márquez Márquez. Lo que sí pasó es que la relación se desgastó, y mucho más cuando desde la gubernatura comenzaron a “llevarle” funcionarios de todos los niveles, empezando por el hoy Secretario, que venía de coordinar una región precisamente en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano con Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.



*SUBSECRETARÍA VACANTE



Uno de los que se fue el 16 de enero pasado fue el leonés Alberto Cifuentes Negrete, subsecretario para el Desarrollo de la Sociedad Rural, cargo en el que no se tiene todavía el nombre del sustituto. Se barajan nombres como el del ex alcalde de Juventino Rosas, Toño Acosta, quien en algún momento soñó con llegar como Secretario y tiene hoy un puesto directivo también en Desarrollo Social y Humano.



*LA ESTRUCTURA



En el diseño que hiciera Javier Usabiaga de la SDAyR hay tres subsecretarías: Competitividad Agroalimentaria, que atiende los apoyos directos a los productores; la de Recursos Naturales con los temas de suelo y agua; y la de Desarrollo de la Sociedad Rural, que tiene qué ver con la organización y respaldo de los proyectos de mujeres, jóvenes y familias rurales que no viven del campo y el ganado.



*EL PRESUPUESTO



La SDAyR tiene autorizado para este año un presupuesto del Estado por 772 millones de pesos, que es casi un 100% más que los 391 millones que ejerció en 2012 cuando llegó Márquez Márquez al poder. Hay programas definidos y reglas de operación que los blindan, pero con el 2018 llegan las tentaciones.

***DIPUTADOS EN EL PAN



Los diputados federales de León comparecieron el lunes por la noche ante los militantes que van a sus tradicionales juntas semanales. El tema expuesto por todos fue la propuesta de reducir un 50% el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) a las gasolinas para que regresen al precio de 2016.



*DUDAN DE FIRMAS



Hablaron Alejandra Gutiérrez Campos, Ricardo Sheffield Padilla, Miguel Ángel Salim Alle y Alejandra Reynoso Sánchez. Lo que cuentan (porque ya sabe que sólo entra puro panista) es que no despertó un gran entusiasmo la campaña de recabar firmas para presionar en la reducción del IEPS, pues algunos azules creen que eso servirá poco. Por lo pronto, cada uno de los legisladores federales panícolas tiene la chamba de promover las firmas.



*¿DÓNDE RECORTAR?



Gutiérrez y Salim fueron los que ampliaron algo más la información sobre el “pero” que PRI-Gobierno ponen: ¿el dónde recortar gasto si se dejan de recibir 140 mil millones? Insisten que hay tela para cortar en los gastos operativos, programas inoperantes y que recibirán más de lo que pronostican de impuestos.



*EL APARECIDO



Llama la atención que en las dos últimas reuniones semanales del PAN asistió (no lo hacía antes) Toño Guzmán Acosta, actual presidente del Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas y del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). Es un perfil de experiencia técnica que le ayudaría al PAN a la reflexión de temas, y que además se nota que quiere estar listo para lo que venga.

Senador leonés, el reto que viene...

El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado definió su agenda legislativa para el siguiente periodo. Las prioridades son: apoyar las políticas del Estado mexicano para defender a los migrantes, insistir en la reducción del IEPS a las gasolinas, concretar el Mando Mixto Policial y la Ley de Seguridad Interior.



En el tema de regular la actuación de las Fuerzas Armadas deberá ponerse las pilas Fernando Torres Graciano, pues preside la Comisión de Defensa Nacional.