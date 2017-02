¡Gracias a Trump!

LOURDES CASARES DE FÉLIX Publicada el

Llegó un momento en el que con pena lo digo, empecé a sentir tristeza y vergüenza por México. Como bien saben, en los sentimientos no se manda, ahí están y es difícil no sentir algo y desaparecerlo con mera voluntad.



Tantas noticias de ejecuciones y matanzas crueles, de abusos de poder y desfalcos de ex gobernadores, de excesos de la clase política, de malos gobernantes, de violencia, robos y fraudes, de impuestos asfixiantes, me llegó la desesperanza y debido a la decepción hubo un momento en el que quise renegar de mi país.



Pero sucedió algo asombroso. El miércoles de la semana pasada escuché por la radio a políticos de distintos partidos de oposición y otros grupos más reiterar su apoyo al Presidente Peña Nieto para enfrentar las amenazas del Presidente de Estados Unidos.



Empecé a sentir una alegría interna que me iba recorriendo y me emocionaba toda. Algo parecido a cuando se hacía honores a la bandera en mi escuela y se entonaba el Himno Nacional y se me ponía la piel chinita y los pulmones se me ensanchaban gritando “¡mexicanos al grito de guerra!”.



Ese dormido sentimiento patriótico renacía en mí como una flamita con potencial a convertirse en un gran fuego dispuesto a colaborar en la transformación de un México nuevo capaz de enfrentar la voracidad y menosprecio del gobernante del país vecino.



En la noche de ese mismo día vi un noticiero en el cual hablaron académicos, intelectuales y políticos de distintos partidos, todos invitando a formar un frente común, un México de unidad para enfrentar juntos lo que viniera del nuevo gobierno de EU.



Cada una de las ideas que se exponían era maravillosa y motivaba a una lucha de resistencia pacífica, invitaba a vivir la fraternidad y la solidaridad entre mexicanos y mexicanas.



Las iglesias también participaron y comentaron las distintas acciones que habían planeado para apoyar a migrantes y personas en situación de riesgo en caso de ser deportadas.



Resultó sorprendente que académicos que en ocasiones critican duramente a la iglesia hayan reconocido la gran labor que lleva a cabo y todo lo que puede lograr en beneficio de quienes se ven afectados.



Incluso se mencionó lo importante que es brindar consuelo en situaciones de vulnerabilidad y son las iglesias quienes más se ocupan de esa noble labor.



El sector empresarial habló de las fortalezas de México como país, de sus múltiples recursos y de su gente trabajadora.



Me di cuenta que había muchas flamas ardientes por lograr un México de unidad, un país que defiende su dignidad y que está dispuesto a exigir el respeto que merecen sus ciudadanos sin importar clase social, color de piel y niveles económicos.



Por ese despertar de México, por el renacimiento de mi orgullo de ser mexicana, por devolverme la esperanza, por esa solidaridad que redescubrimos, por la unión que hoy tenemos como país hacia un frente común, doy las gracias al Sr. Trump quien con todas sus amenazas, insultos y descalificaciones ha logrado que revaloremos la grandeza de México.