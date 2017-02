Endurece Trump requisito a mexicanos para renovar visa

EL UNIVERSAL Publicada el

El gobierno de Estados Unidos endureció el requisito de renovación de visa que permite la entrada de extranjeros a ese país.



Las autoridades estadounidenses decidieron echar atrás el beneficio de no pasar a entrevista con funcionario migratorio, si es que la visa había expirado hacía cuatro años.



Ahora, la nueva normatividad señala que sólo queda exento de entrevista consular, aquella persona cuya visa expiró hace 12 meses, pero si el funcionario que revisa los documentos decide que la persona es sujeta de hablar con una autoridad migratoria, se deberá hacer.



Este cambio se da en el marco de las nuevas modificaciones que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva a cabo en materia migratoria.



Además, dentro de los requisitos, el solicitante de visa o renovación nunca debió haber sido arrestado o condenado por un delito, deportado de Estados Unidos. Además, no se le debió haber negado la entrada a ese país en algún momento, o tenido problemas con Aduanas y Patrulla Fronteriza al entrar a territorio estadounidense.



Anteriormente, una persona que tuvo algún problema en su ingreso a ese país, podía volver a intentar solicitar el documento de entrada y quedar sujeto a la decisión de una autoridad migratoria si se le concedía o no el documento.