“No necesito a México”, habría dicho Trump a EPN

De acuerdo con la periodista Dolia Estévez, recibió información de fuentes cercanas a Donald Trump, quienes le revelaron el trato “hostil” del presidente Trump al presidente Peña Nieto durante la llamada telefónica.

Según Estévez, en el portal Proyecto Puente, el mandatario de Estados Unidos amenazó con construir el muro, con un arancel de 10% a las importaciones y a aquellas importantes, uno del 35%.

“Según versiones, Trump dijo a EPN: No necesito a los mexicanos, no necesito a México. Vamos a construir el muro y ustedes van a pagar, quieran o no, les guste o no”, señala Estévez en su portal.

También, cuenta, Trump habría señalado que el Ejército de México no estaba realizando su trabajo correctamente en el combate antidrogas, por lo que “enviaría a tropas de Estados Unidos” para que se hiciera el trabajo correctamente. Sobre este tema, cuenta Estévez, Trump aseguró que no dejará que sigan llegando drogas de México, afirmando que “masacran” a Estados Unidos.

Agregan que en la llamada, el presidente Trump le dijo que ciertamente él no quería ir a Los Pinos en agosto del año pasado, pero aceptó venir al país, porque lo convenció su asesor, Jared Kushner, quien también es su yerno.

En la llamada, Peña Nieto estuvo acompañado del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray y del subsecretario para América del Norte, Carlos Sada, detalla Dolia.

La pasada semana, Presidencia de México informó que realizó la llamada telefónica que duró una hora y fue hecha por parte de México a Estados Unidos. Donald Trump mencionó que fue “una grandiosa llamada”.