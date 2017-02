Eso que sientes... será ¿lujuria o amor?

EL UNIVERSAL Publicada el

¿Qué es lo que sientes? cuando Tinder –aplicación geosocial que permite a los usuarios comunicarse con otras personas con base en sus preferencias para charlar y concretar citas- funciona a tu favor, un nuevo chico entrará a tu vida, junto con una serie de sentimientos y deseos.



Pero después de un rato (y de mucho sexo), ¿podrías saber si lo que sientes es lujuria o amor? Ambos son MUY parecidos, pero a la hora de comparar, son dos cosas completamente distintas.



•¿Sólo es sexo? Tener química en la cama es increíblemente importante, pero una obsesión hacia el sexo sólo puede ser dañino. Después de cierto tiempo, tú y tu pareja se aburrirán, o siempre recurrirán a las actividades nocturnas para mantener su relación.



•¿Se guardan secretos? Una pareja enamorada no tiene paredes, límites ni secretos. Más adelante podrán implementarlos y llegar a un acuerdo, pero ahorita mismo deberían ser lo más sinceros posibles. Sin embargo, las parejas que se basan en lujuria no pueden ser sí mismos con el otro.



•¿Hay una amistad duradera y profunda? Si es así, podrías estar cerca de tener una pareja especial. Una relación, basada en un escalón sin amistad no podrá durar mucho tiempo, mucho menos si lo más importante es sólo el sexo.



•¿Sientes celos o necesidad constantemente? Una pareja enamorada es aquella que confía en el otro, sin importar las circunstancias. Una pareja que vive de lujuria, que sólo le interesa el sexo, siempre encontrará razones para celar al otro sin importar el contexto. ¿Por qué? Porque les hace falta lo que una relación sólida necesita: confianza



•¿Esperas perfección de tu pareja? Estar enamorada quiere decir que aceptas cada defecto e imperfección de tu pareja. Aquellos que sólo sienten lujuria esperan perfección completa, tanto de sus sentimientos, como de su supuesta “relación.”