Lanzan cajero automático... ¡Que despacha hamburguesas!

Si te consideras un misántropo y quieres evitar a toda costa el contacto humano, este invento es para ti: un cajero automático que, en lugar de despachar dinero, ofrece hamburguesas.



Instalado en una sucursal de McDonald’s en Boston, este nuevo dispositivo estará disponible sólo por un día para intercambiar hamburguesas por tuits que mencionen temas específicos de la cadena de comida rápida.



“Las hamburguesas son cocinadas en una sucursal cercana de McDonald’s y cargadas inmediatamente en la máquina, la cual es rellenada una y otra vez para garantizar su frescura” señaló al Boston Globe Vincent Spadea, gerente de una tienda cercana de la cadena.



La máquina cuenta con una pantalla táctil, donde los hambrientos clientes anotan los datos de su cuenta de Twitter y dan su autorización a una aplicación de la cadena, a cambio de uno de los dos nuevos tamaños de hamburguesa que ofrece la cadena.



Aunque de momento no existen planes de sustituir a sus empleados por máquinas expendedoras, la dinámica ha causado sensación en dicha ciudad norteamericana.



Además según un operador de la cadena de restaurantes, si la idea marcha bien y se decide instalar las máquinas de forma permanente, éstas deberán ser cargadas constantemente con el fin de poder ofrecer hamburguesas frescas durante todos los días y todas las horas.



Por otro lado, los ingresos del conocido fast food, alcanzaron los US$ 24.621,9 millones de dólares durante el 2016, un 3 % menos que en el 2015. No obstante, las ventas repuntaron un 3,8 %, su mayor aumento en cinco ejercicios.



A la fecha,McDonald’s es la empresa de comida rápida más grande y popular del mundo, con presencia en casi todos los países del mundo.

Dispensador: Casi todo el menú del restaurante estará disponible y se podrá elegir entre tres tamaños de Big Mac.