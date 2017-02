Cancelarían quema de petardos

FRANCISCO MANCERA Publicada el

Una tradición de más de dos siglos podría quedar interrumpida, ya que para este año no se tiene contemplada la quema de petardos en las festividades de San Juan de la Vega.



Si bien no hay una versión de las autoridades ni de la comunidad, ni de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, organizadores de la también conocida como “fiesta de martillos explosivos” publicaron en redes sociales la prohibición para que se siga llevando a cabo este festejo.



Para este año, el festejo a “San Juanito” se llevará a cabo el 28 de febrero y como cada año se tenía preparado detonar gran cantidad de artefactos artesanales.



Uno de los argumentos que se les dio a los organizadores es que no había un lugar apropiado para la quema de petardos y poder conservar la seguridad de todos los asistentes.