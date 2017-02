¿Los niños son inocentes o los papás culpables?

JORGE JUÁREZ PEÑAFLOR | OPINIÓN Publicada el

El tesoro más grande que puede tener cualquier país no es el oro ni el petróleo son los niños y las niñas. Si los niños son violentos y groseros es porque la mamá y el papá no los han criado con amor y tolerancia. En el siglo pasado los papás podían abusar impunemente de sus hijos. Los niños no tenían derechos y los padres se daban vuelo golpeando a sus hijos. Nadie podía defender a los niños y las niñas ya que los clérigos o docentes que inventaron la brutalidad contra los niños fue legítima y el mismo gobierno lo practicaba con los presos torturándolos. No había escapatoria y las mentes cultas llegaron a pensar que golpear y castigar es el mejor remedio contra las travesuras de los niños, lo cual yo no estoy de acuerdo, incluso ninguna cachetada o nalgada para corregir al niño latoso.



Alice Miller, ( 1923-2010), fue una psicoanalista judía revolucionaria y conocida por su trabajo en maltrato infantil que no estaba de acuerdo con las pulsiones y renunció al psicoanálisis porque exoneraban a los papás culpando a los infantes diciendo que los niños fantaseaban y que eran culpables lo cual Miller no estuvo de acuerdo ya que los culpables eran los papás que traumaban a los hijos por los abusos y golpes que les propinaban y los psicoanalistas defendían su posición de las pulsaciones culpando a los niños. Incluso personas educadas decían que estaban de acuerdo en corregir a los hijos a golpes. Lo cual yo no estoy de acuerdo porque la mejor manera es sin gritos ni jalones, menos cachetadas que trauman a los pobres niños y después cuando crecen se pueden desquitar siendo grandes asesinos ya tenemos el ejemplo de Franco, Hitler y Stalin que fueron abusados sexualmente y golpeados por sus padres, suena lógico....



Si queremos que no aumente la violencia debemos educar con amor sin golpear a indefensos niños, además la televisión influye en el comportamiento grotesco de los que promueven y le llaman series de acción cuando es un eufemismo que la acción causa violencia y sangre. Hay algunas maneras para ganar dinero fácil, que es utilizando malas palabras e insultos rastreros que atrapan a los niños, los adolescentes y los jóvenes que después practican todo lo que han visto en la televisión y cine como algo interesante y normal del entretenimiento violento y vulgar.



Qué es está pasando que se promueve todo aquello que fomenta la violencia que es muy malo para la familia. El papá y la mamá ya no pueden educar como era antes donde se apreciaban los valores del respeto al papá y la mamá y se les inculcaban a los niños y las niñas buenos hábitos. Ahora como los programas de la televisión se han degenerado tanto que todo se vale y nadie puede cuartar la libre expresión del libertinaje vulgar aunque digan groserías y sandeces que insultan a la inteligencia.



Hemos tenido algunas experiencias en las escuelas donde un niño le clava un cuchillo a otro, ¿Por qué lo hace? Porque tal vez ese niño fue abusado verbalmente, físicamente o sexualmente y se desquita porque no lo puede hacer contra el papá y transfiere el dolor contra algún compañero que vea que es débil y lo empieza a molestar (Bulling), hasta que lo golpea o le clava algún lápiz o cuchillo. Pero para pronto hay que decir que fue un caso aislado o un accidente sin llevar hasta el final la investigación psicológica para saber la verdad… Si los niños son violentos en las escuelas los profesores los deben de reportar para corregirlos.



Los papás deben de ser como los policías estar vigilando las 24 horas del día a los hijos y checándoles el Facebook y las mochilas que se están llevando a la escuela. Los papás deben saber muy bien el comportamiento de los hijos y además quiénes son sus amistades.



Recordando que Jamás se debe de abusar verbalmente y físicamente a los niños y las niñas, si queremos tener una sociedad sana y libre…