SALVADORA DEL ROCÍO ÁLVAREZ LEDESMA | De Salvadora Publicada el

Al principio era un sonido, el de un corazón. El de una risa ligera y el de tus pasos. No puedo decir que lo recuerdo, mentiría. Lo imagino, eso sí, pues a veces tengo la sensación corriéndome en el cuerpo asegurándome que así era. Pero, ¿acaso no me lo dejaste en la sangre? Se formaron dentro de mí como lo hicieron mis manos y mis dedos, mis facciones que me hacen única, sensaciones y sonidos, y también te formaste tú. Una versión muy personal. En nuestro universo se inmiscuían voces, junto con la luz que me provocaba una sensación de claroscuro. En mi flotar segura sin temor, como en un remanso. Si, así eras. Reías, sí, tú siempre lo hacías, tu risa era fácil y brotaba alegrando el aire como una lluvia pasajera que sorprendía mi alma, en un sobresalto de ti.



Hoy quiero decirlo porque lo añoro, pues mi refugio fue tu cuerpo, extraño el arraigo de ti. Tengo nostalgia de un corazón rítmico, el tuyo.



Porque para mí lo era todo, no había más que eso, como el resonar del mar, como el tronar de la ola me anunciaba vida, mi vida. Y eso era yo.



Y mira que estoy pensando en ti y me doy cuenta que en las penumbras se esconde la añoranza, como el gusto por algo que tuvimos y perdimos, que se alejó entre las manos crueles del tiempo inmaterial, insustancial como las sensaciones que sin tener una forma nos dan plenitud. ¿Dime cómo te resumo, cómo te nombro, si le llamo todo o nada a este universo que se quedó dentro de mis células en donde vives y vivirás por siempre tú? Porque eres mi nostalgia que me surge dentro, como algo sin nombre, pero yo lo sé, el tuyo. Cuántos, cuántas como yo, no han querido empezar de nuevo desde un vientre, y flotar en un mundo privado, escuchando un corazón, como yo escuché el tuyo.



¿Quién no ha deseado iniciar de nuevo? Por eso ahora abrazo y contengo cerrando los ojos esa sensación de ti, como al principio, mi inicio.



Porque imagino unas manos blancas acariciando ese cuerpo que era mío, tan frágil y débil con su ternura infinita, y también beber la vida que me dabas generosa con tus ojos, con tus brazos, hasta quedar saciada y dormida, ahíta y saciada de ti.



Hoy pienso, hoy siento y añoro, tener en mi memoria, que aunque no almacenaba recuerdos aún, te almacenó a ti, pues sé que no lo invente. Pues, al principio era un sonido que me tranquilizaba, me prometía y me juraba un mundo diferente. Era tu corazón.



S. A. L.