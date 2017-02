REDACCIÓN Publicada el

Un perro acabó atorado en un rin.



Se trata de "Blaze", can que curioseaba en el patio de su casa y donde encontró la llanta y quedó atorado.



No fue hasta que su dueño llegó y se dio cuenta de lo sucedido, por lo que marcó al departamento de bomberos de Montana, lugar donde sucedió el hecho.



Sin embargo, fue llamado un veterinario del hospital de Butte, Montana.



Finalmente para liberarlo no fue utilizada ninguna herramienta, solamente aceite de coco.