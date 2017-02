Alicia Machado podría estar en problemas

EL UNIVERSAL Publicada el

Alicia Machado respondió a las recientes acusaciones de Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios, quien pidió que se le prohibiera la entrada a la actriz a Venezuela, por presuntamente “estar involucra con un narcotraficante de origen mexicano”.



En los mensajes publicados, la ministra también calificó a la ex Miss Universo de “prostituta. Que se quede arrastrándose a los Clinton”, apuntó.



Ante esto, Machado afirmó estar acostumbrada a insultos y difamaciones de parte de los “chavistas”. “Eso no es nada, lo que duele es ver a mi país como lo tienen”, expresó vía Twitter.



Todo comenzó cuando la ministra Varela hizo referencia a una fotografía editada que muestra a Machado, portando la bandera estadounidense mientras está parada sobre el tricolor venezolano.



La imagen real muestra a la ex reina llevando a sus espaldas la bandera de Estados Unidos frente a un fondo completamente rojo y sin nada por debajo. Esta fotografía forma parte de una sesión realizada por Machado tras recibir la ciudadanía estadounidense.