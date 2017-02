Condena Angelina medida de Trump contra inmigrantes

EL UNIVERSAL Publicada el

Luego de que hace unos días Donald Trump, presidente de Estados Unidos, suspendiera la llegada de refugiados de siete países a su país a través de un decreto, es Angelina Jolie quien a través de un escrito condenó estas acciones de parte del gobernante.



La actriz nominada al Oscar publicó una columna en The New York Times en la que criticó las acciones que Trump ha tenido con las naciones a las que les impidió el ingreso a su país y que en su mayoría son ciudadanos musulmanes.



“Los estadounidenses han derramado sangre para defender la idea de que los Derechos Humanos trascienden la cultura, la geografía, la etnia y la religión. La decisión de suspender el reasentamiento de los refugiados en Estados Unidos y negar la entrada a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana ha sido recibida con impacto por nuestros amigos de todo el mundo”, dijo.



Jolie explicó en el escrito que la crisis de refugiados que existe actualmente en todo el mundo, así como las amenazas terroristas deben de ser atacadas de otra manera y no impidiendo el paso de personas que han sido obligadas a trasladarse a otros países, aun cuando ellos no lo han querido.



“Nuestra respuesta debe ser medida y debe basarse en hechos, no en miedo. Como madre de seis hijos, todos nacidos en tierras extranjeras y orgullosos ciudadanos estadounidenses, quiero mucho que nuestro país esté seguro para ellos y para todos los niños de nuestra nación", externó.



Además la actriz quien en su texto nunca mencionó el nombre del presidente hizo un llamado para que se esclarezca qué pasará con todos los niños de padres refugiados.



"Quiero saber que los niños refugiados que califiquen para el asilo siempre tendrán la oportunidad de presentar su caso ante un Estados Unidos compasivo. Y que podemos gestionar nuestra seguridad sin privar a los ciudadanos de países enteros —ni siquiera a los bebés— de que no es seguro visitar nuestro país en virtud de la geografía o la religión", sentenció Jolie.