Enseña de más por error

EL UNIVERSAL Publicada el

La cantante estadounidense Britney Spears enseñó de más y sin querer, durante un reciente show en Las Vegas.



El portal web “TMZ” publicó un video en donde se ve a Spears durante su presentación del miércoles por la noche en el Planet Hollywood.



Uno de sus senos quedó parcialmente al descubierto luego de realizar un movimiento de la coreografía del tema “Work it”.



Al parecer, Britney no se percató de lo que ocurrió con su vestuario y siguió caminando por el escenario, ante los gritos de sus fans.



No es la primera ocasión que vive un incidente así la “Princesa del Pop”.



En octubre de 2015, también en uno de sus shows en Las Vegas, el cierre de su vestuario de descompuso.



Aunque pidió a uno de sus bailarines que la ayudara, no pudieron arreglar el cierre.