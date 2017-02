Piden analizar a fondo aumento al pasaje

REDACCIÓN Publicada el

El Observatorio Ciudadano de Guanajuato, consideró que para definir el aumento al pasaje, el Ayuntamiento requiere de un tratamiento muy minucioso, bien pensado y bien analizado.



En rueda de prensa, el Observatorio Ciudadano consideró que la decisión del aumento al pasaje resulta crítica en las circunstancias actuales del país, por la afectación a la economía familiar, que puede ser altamente lesiva.



Y que la resolución de la autoridad municipal no puede ser asumida como tradicionalmente ha sucedido, basada en los ‘números’ aportados por los concesionarios, ya que son parte interesada en el problema.



“Ha quedado evidenciada la nula acción regulatoria de la Dirección de Transporte, sus intervenciones sólo constatan la justificación y respaldo a los concesionarios. El Ayuntamiento debería analizar concienzudamente esta circunstancia”, señalaron mediante un comunicado.



Y que la decisión del aumento no se pueden formular sin analizar el número de rutas y de autobuses, horarios, kilometraje recorrido, combustible, salarios, mantenimiento, capacitación, seguros, etc.