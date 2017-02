Boselli acepta las críticas

FRANCISCO VELA Publicada el

La falta de gol no preocupe a Mauro Boselli. Por el contrario, lo ocupa y lo motiva a marcar lo antes posible.

Después de que se han levantado voces entre la afición esmeralda que exigen banca para el histórico goleador de La Fiera, este no se desespera y acepta las críticas, siempre y cuando le sirvan para crecer.

“Respeto todas las opiniones que se pueda generar de mi persona, es una decisión que toma un entrenador si voy a la banca, eso lo sabe él... son opiniones de cada uno y las respeto, siempre sirven ese tipo de críticas porque a veces uno no se da cuenta pero las opiniones externas ayudan, tengo el apoyo y si me toca o no ir a la banca no es la muerte de nadie, esto es así es futbol y están 11 nada más”, agregó.

Germán Cano es un buen socio de Mauro en el ataque y esta ausencia como la de otros jugadores importantes afectó a los Verdes, en el arranque de este Clausura 2017.

“No estamos encontrando el funcionamiento del torneo pasado y también son importantes los nombres que nos estaban faltando, hay jugadores que son importantes en el engranaje”, explicó.

“Germán (Cano) no estaba en condiciones, no sabemos si hoy puede iniciar un partido, necesitamos que se sienta bien para que se le vuelva a tomar en cuenta, nos entendemos bien, él pudo hacer gol y yo también. Ahora tenemos que ver el entrenador que decide porque lo más importante es estar bien ante el siguiente rival que es Tijuana”, añadió.

Finalmente Boselli aprovechó para aclarar los rumores que dicen que él escoge los refuerzos que llegan, y también opinó que Fernando Navarro merecía ir a la selección.

“Dicen que yo elijo a los refuerzos, eso es totalmente falso, han dicho que Jorge Pereyra Díaz tenía el aval mío y yo lo conocí hasta aquí, no puedo prestar atención a todo lo que se dice pero si quiere aclarar cosas que son falsas, una cosa es que me pregunten si los conozco o si jugué con ellos, eso no lo hago yo, ni nadie, me parece bueno aclarar porque veo y me río porque no es lógico, me han preguntado por jugadores que conozco pero la decisión la toma la directiva y el entrenador”, dijo.

“Creo que las convocatorias, lo hace (Juan Carlos) Osorio más por una idea o por un estilo de juego, por una necesidad más que por los momentos, hay varios jugadores que quizá no pasan su mejor momento y están convocados o no son titulares en sus clubes y tienen la posibilidad de estar, otros como el caso de Fernando Navarro no le toca la posibilidad, pero esto no es por el gusto de todos, sino al que le gusta a Osorio, creo que si había alguien que convocar antes que cualquiera era Fernando Navarro, pero va más por el gusto del entrenador y bueno, hay que respetar”, concluyó “El Matador”.