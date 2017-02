Los ‘Gringos’ ponen orden en la LMB

FRANCISCO VELA Publicada el

Gritos, insultos, desacreditaciones, golpes debajo y por encima de la mesa.

Reuniones que terminaban en desunión y con papelazos de los dueños de los equipos de la Liga: Así se maneja el beisbol profesional de liga de verano profesional de nuestro país, hasta que llegaron los “Gringos” y metieron la mano.

La MiLB ( Minor League Baseball) a la que la Liga Mexicana de Beisbol está afiliada los recibió ayer y les “ayudó” a resolver sus “diferencias”. Sin gritos, sin aspavientos, los estadounidenses tomaron el control y les marcaron el camino.

El gran pelito en la Liga es la cantidad que permitirán de jugadores no nacidos en México para este torneo. Es fácil 8 equipos querían que fueran pocos y 7 querían que fueran muchos. Unos querían reducir y otros querían que ya no se moviera la cantidad y menos hacia abajo. Entre esos equipos no metan a Bravos de León, que según me cuentan no terminaban de aceptarlo porque emparejaría la discusión.

La Liga Mexicana de Beisbol no pasa por su mejor momento, económicamente ha tenido muchos problemas para mantener su torneo y lo que menos le convenía en este momento es tener otro problema. Un gran problema.

Y es que ante su falta de organización y decisiones más civilizadas pusieron en riesgo su mayor negocio: la venta de jugadores a la Major League Baseball, en los Estados Unidos.

Literal, la MLB les dijo qué y como se van a hacer las cosas. Ellos darán las normas, lineamientos y aplicarán sus “salomónicas” decisiones y no habrá de otra: en México se tendrá que jugar como ellos digan. El siete de este mes les dirán con cuántos no nacidos en nuestro país deben jugar.

Y es que se comportaban como niños chiquitos, abandonaban la salas de junta, “desjuntaban” equipos, corrían presidentes. Pero este miércoles en Estados Unidos les hicieron ver su realidad y “les arreglaron la casa”.

Sino no se alinean, fácil, el negocio se acabó. Para acabar pronto, el presidente de la MiLB Pat O’Conner les leyó la cartilla, restituyó al presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, Plinio Escalante, y además instruyó para que se asesora en los pasos finales para reconocer a la franquicia de los Bravos de León como nuevo equipo de esa liga a partir de esta temporada.

Mientras hay quien quiere levantar muros para tenernos de este lado, hay quienes hacen puentes para arreglar lo que no solo no se supo arregla, sino que acá mismo se descompuso acá.