Schwarzenegger responde a burlas de Trump

EL UNIVERSAL | REDACCIÓN Publicada el

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió hoy al público rezar por Arnold Schwarzenegger para que mejore los ratings como su sucesor en el programa “El Aprendiz” (The Apprentice), el actor respondió al magnate y le propuso “intercambiar trabajos”.

“Hey, Donald, tengo una gran idea. Por qué no intercambiamos trabajos. Tú tomas la televisión, porque eres todo un experto en ratings y yo tomo tu trabajo, y así finalmente la gente podrá dormir tranquilamente de nuevo”, dijo Schwarzenegger en un video publicado en su cuenta oficial de Twitter, unas horas después de la declaración de Trump.

Trump asistió hoy por primera vez al anual Desayuno Nacional de Oración, un evento que mezcla política y religión, para, en uno momento de su discurso, pedir a la audiencia que rezaran por el actor y ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger.

El presidente dijo que, desde que él no es el presentador del programa "The Celebrity Apprentice", las cosas no han ido bien.

"Los datos de audiencia se han desplomado. Ha sido un absoluto desastre (...). Quiero rezar por Arnold si es posible, por esos datos de audiencia", señaló el mandatario.