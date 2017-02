Te hace daño, pero ¿no lo puedes dejar?

EL UNIVERSAL Publicada el

Amar no es sinónimo de permitir te traten mal o abusen de ti. Al contrario amar es libertad, comunicación y compromiso a que tu pareja se sienta feliz a tu lado.



Aunque no siempre es así ya que existen parejas que se hacen daño una y otra vez, pero no pueden soltarse y seguir cada uno su camino. En caso de que estés en una relación tóxica te dejamos estos tips para que puedas soltar a esa persona y puedas mejorar tu vida amorosa.



1.- Deja de negar la realidad. El autoengaño no solucionará nada.



2.- Auto examínate. Nadie mejor que tú conoce la situación real de la relación, hazte estas preguntas: ¿por qué estoy en esta relación?, ¿Es miedo a la soledad, no merezco algo mejor?



3.- Llena esos huecos. Un poco de soledad amorosa no le hace daño a nadie. Llena esos horarios con buenas horas de spa, ve de compras, realízate un buen corte de cabello, haz ejercicio. La persona más importante en tu vida debes ser tu misma.



4.- Dile adiós al dolor. ¿De verdad te gusta estar con personas que sólo ven el cielo gris? o ¿Te gusta escuchas por horas como sufren porque el mundo los odia? Piensa que la vida sólo es una.



5.- Eres una persona muy valiosa. Date cuenta lo mucho que vales y que debes ser tratada con respeto y amor.



6.- Aléjate a tiempo de esa relación. Cuanto más tiempo pases en ella, la sensación de que tienes mucho que perder será mayor.



7.- Aprende a perder. Tener una pérdida es doloroso, pero enfrentarla te sanará el alma. Recuerda siempre que nunca es tarde para rehacer tu vida o reemplazar esa relación con otra.