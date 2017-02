A nadar por marcas para Junior Elite de Mérida

CARLOS CAMPOS Publicada el

El Triatleta, Daniel Hernández de la Escuela de Natación Orcas, buscará estar dentro del Seleccionado Nacional junior Elite de Mérida. Hernández la joven promesa celayense estará buscando dar las tiempos mínimos para ganarse un lugar en los selectivos a eventos internacionales del 2017 y a su vez estará en el 1er. serial nacional de Triatlón a celebrarse en Mérida, Yucatán. “Voy muy contento, espero dar todo para poder ubicarme dentro de los mejores Junior de México, con la intención de dar las marcas de selección nacional y principalmente que me vean los entrenadores de selección nacional, sé que van a ser complicadas pero me he preparado muy fuerte. También quiero hacer un buen papel en el serial nacional y lograr estar dentro del 1er. nacional de triatlón 2017”.