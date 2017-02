Es inviable mandar tropas a méxico: exmilitar celayense

JONATHAN JUÁREZ Publicada el

Que el presidente de Estados Unidos mande tropas a México no sólo es inviable, sino imposible, sostuvo el capitán celayense en retiro del Ejercito Mexicano, Armando Montiel Sánchez.



Esto, luego de que medios internacionales informaron sobre la aparente amenaza de Trump hacia el presidente de México, Enrique Peña Nieto, de enviar tropas a menos que el Ejército mexicano controle a los “bad hombres”.



Para Montiel Sánchez, también presidente del Consejo Consultivo de Seguridad Pública y Protección Civil del estado, debe de ser en un trabajo en conjunto.



“Para ninguno de los dos países es viable. No se lo permitirían sus encargados de seguridad interior y exterior. El problema de las drogas es muy delicado, no es cuestión nada más de la idea de uno, debe se ser consensado y trabajado por órganos de inteligencia”.