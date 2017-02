El factor oculto

OSCAR CAYETANO | De la pluma de Oscar Publicada el

No sólo se trata de “desear” algo para que ocurra. La vida me ha enseñado algunos conceptos importantes que complementan este asunto de “sólo desear”. Para un servidor, puede que el desear sea apenas la chispa que inicie la travesía hacia el cumplimiento del propósito que cada uno disponga en su corazón. Hoy observo que una gran parte de la gente se queda en esta primera etapa. No es la falta de sueños o de buenas ideas lo que nos ha detenido. Entonces ¿qué puede ser? Algunos pueden hablar de la falta de contar con metas específicas o con un plan. No dudo que tengan parte de razón. Sin embargo considero que aunque es esencial tener una idea (plan) de qué es lo que quieres hacer; debe existir algún otro factor que nos ayude a mantenernos en pie cuando el plan parece no dar resultados. Este factor oculto es lo que nos permite darle plasticidad al plan, confrontar las adversidades sin rendirnos y sobre todo mantener el buen ánimo cuando todo mundo nos da por perdidos. Ese evasivo concepto se llama propósito. Existe en la intención real y trascendente que le da sentido a cada una de nuestras acciones. Sin este ingrediente, aunque se logren las metas; éstas carecen de sentido y de satisfacción. Por lo tanto es difícil que un “deseo” sin propósito se lleve realmente a la acción. Veo en este momento una confrontación generacional en la manera de actuar ante la vida. Lo curioso es que una vez más, parece que estoy a la mitad. En verdad no sé a ciencia cierta a qué generación pertenezco. Con 35 años algunos dicen que soy parte de la generación “Y” (lo que sea que eso signifique) y otros que soy parte de esta tendencia super pop llamada: “millenial”. Por un lado, mis compañeros de generación “Y” crecimos en medio de dos complejas situaciones económicas en nuestro país y en transiciones tecnológicas muy rápidas. Con el corazón roto (porque vimos derrumbarse muchas estructuras sociales como la familia), nos obligamos a adaptarnos y luchar fuertemente en un intento por restaurar la normalidad. Creo que aún somos una generación que cree en el trabajo duro y el compromiso. Lo que no me queda claro es que muchas veces ese trabajo duro no nos hace mucho sentido y por lo tanto creo que muchos nos olvidamos del propósito. Del otro lado tenemos a la nueva generación Millenial. Ésta es totalmente digital, soñadora, eco-amigable, con sentido de merecimiento y cero tolerancia a la frustración. También cuentan con pocas habilidades sociales, padres aprehensivos y una gran tendencia al mínimo esfuerzo y nula responsabilidad. Aunque podría también hablar de las virtudes, el punto que quiero que observes es que parece que las cosas se polarizaron. Por un lado tenemos a los súper trabajadores sin sentido de propósito y por otro a los que quieren marcar una diferencia si mover un dedo. Ambos están haciéndose las mismas preguntas ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué no me siento realizado? Bueno, tal vez si nos acercamos un poco unos a otros podemos aprender algo esencial. Es importante contar con un sueño, como es importante comprometerse con las acciones que te lleven a él. Sin uno es prácticamente imposible que el otro tenga sustancia. Debe haber algo que los conecte y que les dé sentido a ambos. Yo creo que “el propósito” es el aglutinante que puede ser un vínculo generacional que nos lleve por un mejor camino. Si por alguna razón tus metas de año nuevo no están funcionando, te invito a que reflexiones sobre lo que realmente te mueve a buscarlas. Es tiempo de que analices tu corazón y lo tengas en el lugar correcto. Es tiempo de que decidas moverte a lo que anhelas con amor y con esfuerzo. Porque así cada vez que las cosas se pongan difíciles podrás dibujar una sonrisa en tu rostro y decirte: “esto es parte del proceso a mi realización y tengo un propósito más grande que cualquier circunstancia”. Que tu semana esté llena de éxito y bendición.



