El comercial del Super Bowl que fue censurado por hablar del muro

REDACCIÓN Publicada el

La cadena Fox, que emitirá el encuentro entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones de Atlanta, presuntamente censuró un comercial que habla sobre un muro.



La televisora, según The New York Times, pidió a la empresa del comercial 84 lumber, que editara el comercial.



El anuncio muestra a un grupo de personas que migran pero encuentran un gran muro.



Posteriormente, el anuncio fue subido a YouTube, pero editado.



Se observa a una niña y su madre haciendo un recorrido por terrenos desérticos.



Aunque el comercial no lo señala, parece retratar lo que viven migrantes en su paso hacia Estados Unidos.