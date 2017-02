Famosos, ricos ¡y despilfarradores!

EL UNIVERSAL Publicada el

Recientemente se supo que Johnny Depp está a punto de la ruina, pues el actor gasta ¡dos millones de dólares al mes! Su caso no es el único de famosos que viven a todo lujo.



Beyoncé



Si de realeza estadounidense hablamos, la señora Carter entra en este parámetro. La cantante puede gastar en un solo día mil dólares tan sólo en mantener su belleza con tratamientos para la piel, inyecciones de botox, masajes, profesionales en maquillaje, peinado, un entrenador personal y por supuesto su estilista de cabecera, lo que al año da una inversión de un millón de dólares.



Esta misma atención la recibe su hija Blue Ivy quien disfruta de cosas como ropa de diseñador, con piezas que pueden llegar a costas más de 600 dólares, regalos de cumpleaños exclusivos como la Barbie con vestuario de diamantes que sus padres le dieron en su cumpleaños número tres, con un valor de 80 mil dólares, tiene dos carros minis un Cadillac y un Ferrari que valen 350 y 400 dólares, incluso en su primer viaje a Francia, Beyoncé y Jay Z mandaron cerrar el Museo de Louvre, para que su pequeña no sufriera con las aglomeraciones.



Para su cumpleaños 41 Queen Bey, como la llaman acertadamente sus fans, le regaló a su esposo un Bugatti Veyron Grand Sport valorado en 2 mdd. La cantante tiene actualmente una fortuna estimada en 450 millones de dólares, resultado no sólo a su trabajo como artista, porque también es CEO de Parkwood Enterteinment y socia de empresas como Pepso, Tommy Hilfiger y L’Oreal.



Oprah Winfrey



Entre las cosas que posee esta magnate del entretenimiento se encuentra un jet privado hecho especialmente para ella y que está valorado en 42 mdd, lujosas propiedades como la casa de esqui que acaba de adquirir en el Estado de Colorado, por la cual pagó 14 mdd y que cuenta con detallitos de alta tecnología como el poder regar las plantas de la casa con sólo activar una app desde su iPad, además de contar con una cava con más de 1600 botellas de vino. Pero si esto pareciera un exceso, la también filántropa desembolsó 28.8 mdd por una bonita finca de 9 hectáreas ubicada Santa Bárbara, California. También tiene propiedades en Bahamas y Hawai.



Entre las cosas más raras que el dinero le ha podido dar a esta conductora, está un retrato que mando hacer de sus perros que le costó 20 mil dólares, lujos que puede darse gracias a su fortuna valorada en 3 mil millones de dólares, la cual se incrementa todos los días, Oprah gana 10 dólares por segundo, 600 por minuto y 35 mil por hora, tan sólo el año pasado se hizo de 12 mdd en una hora gracias a un tuit, debido a esto también ha podido hacer obras sociales a través de sus fundaciones The Oprah Winfrey Foundation y Oprah’s Angel Network.



Los Beckham



¿Puede alguien gastar 450 mil dólares en un solo día? Victoria Beckham sí, en una tarde ella realizó este gasto comprando 30 pares de zapatos Dolce & Gabana, 12 pares de gafas en Versace y un Rolex, sin inmutarse, también ha pagado 5 mil dólares por una crema antiestrias, la ex cantante y ahora diseñadora gasta al año tan sólo en su arreglo personal alrededor de 900 mil dólares. Una vez pago 2 mil 874 dólares para que su perro viajara en primera clase de Londres a Los Ángeles y en Navidad llega a gastar 1 mdd en regalos.



Cuando su hija Harper nació, David mando hacer con el artista plástico Damien Hirst una pintura en forma de corazón y adornada con mariposas titulada Daddy’s Girl, cuyo valor asciende a 1 mdd, para adornar el cuarto de la pequeña. Se ha calculado que entre los contratos de David con diversas marcas y la línea de ropa de Victoria, el matrimonio se embolsa diariamente un aproximado de 160 mil dólares.



Kylie Jenner



La pequeña del clan Kardashian se perfila para convertirse en la nueva reina en el mundo de los famosos millonarios, con tan sólo 19 años ya amasa una fortuna estimada en 16 mdd, los cuales no tiene reparos en gastar. Esta chica tiene un gusto especial por los autos, en el garaje de su mansión de Calabasas, California, que por cierto le costó 2.7 mdd, ha tenido autos como Mercedes Benz G550 que puede llegar a valer unos 115 mil 400 dólares o un Jeep Wrangler Sahara con un costo de 49 mil dólares, a su novio Tyga le obsequió por su cumpleaños un Spider Ferrari que puede valer 295 mil dólares. Actualmente es dueña de un Rolls Royce valorado en 320 mil.



Esta chica no sale de su casa sin estar bien arreglada, así sea para dar una vuelta por la ciudad, Kylie llega a gastar hasta 3 mil dólares en la ropa que lleva, usando joyería de lujo como sus brazaletes Cartier que van de los 6 mil a los 10 mil dólares, o su anillo de diamantes Shay Fine de 7 mil dólares. Incluso sus mascotas son caras, su bulldog inglés Rolly vale 50 mil. Entre los gastos pequeños de todos los días están las pestañas postizas hechas de pelo de visón que cuestan 30 dólares el par, o el arreglo de sus uñas de 125 más los 50 dólares por la visita a domicilio de su manicurista.