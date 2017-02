Acepta Fernanda Castillo remake

EL UNIVERSAL Publicada el

Sabe que es un riesgo, pero Fernanda Castillo (El señor de los cielos) aceptó hacer el remake de “Una mujer sin filtros”, cuya historia original es chilena.



El filme aborda la vida de Paz, una mujer que como muchas prefiere esconder lo que siente y piensa realmente, optando por permanecer callada.



Todo cambia un día cuando algo pasa y se convierte en alguien que dice cualquier cosa que se le ocurra.



"Existe el riesgo de que se diga que es un remake, se compare, pero como dicen los productores tiene una premisa increíble y hay que compartirla", dice Castillo.



“Una mujer sin filtros” es dirigida por Luis Eduardo Reyes (“Amor letra por letra”), acabando su rodaje el próximo lunes.



Mara Escalante, Flavio Medina y Mariano Palacios, entre otros, conforman el elenco de esta producción encabezada por la empresa mexicana BH5.



"El cabello me lo pinté para este personaje y no estoy pensando que me comparen (en trabajo) con el otro", expresa Castillo durante un receso de la filmación, en una residencia al sur de la Ciudad de México.