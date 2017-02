‘Urge tener fondo de pensiones', señala Rector

OSVALDO GARCÍA LEDESMA Publicada el

El Rector General de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, aseguró que el actual sistema de pensiones al interior de la Universidad no puede seguir como está actualmente, por lo que urge construir un fondo que contribuya a evitar un desajuste financiero que afecte a la UG.



“Este esquema no puede seguir como está. No podemos continuar con este esquema si no construimos un fondo. No hay vuelta de hoja; que más quisiéramos que hubiera más alternativas pero no las hay”, dijo Guerrero Agripino.



Explicó que si no se construye en lo inmediato un fondo que sustente el complemento de pensión, a la universidad y quienes forman parte de ella no les va a dar, ni a durar para toda la vida.