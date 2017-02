Extraoficial

| JUAN GRILLO Publicada el

Se les fue



Ahora que el chileno Eduardo “El Turbo” Vargas vino a alborotar la Liga MX, como millonario refuerzo de los Tigres, me acoredé de cuando la Fiera estuvo cerca de ficharlo.



Fue en diciembre de 2015, con Juan Antonio Pizzi al mando.



Resulta que a la directiva de la Fiera le ofrecieron contratar a Vargas, quien por entonces jugaba en la Bundesliga de Alemania, con el TS Hoffenheim.



Al habilidoso chileno casi no lo juntaban, así que su representante comenzó a buscarle lugar en México, consciente de los sueldazos que podían pagarle.



Así, el nombre del Turbo llegó a las manos de Pizzi, quien lanzó un rotundo “¡No!”, sorprendiendo incluso a los directivos verdiblancos.



Rencoroso



El motivo de esta cerrazón tiene su origen en el paso de Pizzi como entrenador del Valencia, en 2014.



En aquella temporada, Vargas llegó para reforzar a los Naranjeros en el segundo semestre, ya con cierto cartel por sus goles con el Nápoli.



Según me contaron, aunque Vargas fue titular con Pizzi en 17 partidos, tuvo un par de desplantes hacia el entrenador, quien desde ahí la “agarró” con él y decidió que no lo volvería a dirigir en clubes.



Lo paradójico del asunto es que hoy, Vargas es titular en la selección chilena que dirige el propio Pizzi y basta recordar cómo hizo picadillo a la defensa del Tri mexicano en la Copa América Centenario.